Klart: Klubbchefen lämnar Vittsjö: ”Varit fantastiskt lärorikt”

Jimmie Andersson har gjort sitt i Vittsjö.

Klubbchefen lämnar Skåneklubben efter säsongen.

– Det har varit en fantastiskt lärorik och givande tid i Vittsjö GIK, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Jimmie Andersson har varit klubbchef i Vittsjö GIK i två år.

Efter den här säsongen så står det nu dock klart att han lämnar posten.

– Det har varit en fantastiskt lärorik och givande tid i Vittsjö GIK. Jag är stolt över att ha fått vara en del av denna fantastiska klubb, säger Andersson ett uttalande.

– Samtidigt är det nu rätt beslut för mig att prioritera familjen och hitta en bättre balans i vardagen, säger han och syftar på att han har pendlat till Vittsjö genom åren.

Vittsjö placerar sig i skrivande stund på sjundeplats i damallsvenskan.