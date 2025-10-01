Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Klubbchefen lämnar Vittsjö: ”Varit fantastiskt lärorikt”

Rasmus Hjortling
Jimmie Andersson har gjort sitt i Vittsjö.
Klubbchefen lämnar Skåneklubben efter säsongen.
– Det har varit en fantastiskt lärorik och givande tid i Vittsjö GIK, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Jimmie Andersson har varit klubbchef i Vittsjö GIK i två år.
Efter den här säsongen så står det nu dock klart att han lämnar posten.

– Det har varit en fantastiskt lärorik och givande tid i Vittsjö GIK. Jag är stolt över att ha fått vara en del av denna fantastiska klubb, säger Andersson ett uttalande.
– Samtidigt är det nu rätt beslut för mig att prioritera familjen och hitta en bättre balans i vardagen, säger han och syftar på att han har pendlat till Vittsjö genom åren.

Vittsjö placerar sig i skrivande stund på sjundeplats i damallsvenskan.

