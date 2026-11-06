Uppgifter: Två tränarkandidater försvinner

Manchester United har fått ett nej från Didier Deschamps, enligt uppgifter.

Samtidigt kan en annan tränarkandidat vara på väg till Tyskland.

Leipzig uppges ha kontaktat Julian Nagelsmann.

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I torsdags rapporterade franska Foot Mercato att Manchester United hade kontaktat Didier Deschamps för att höra om han var intresserad av tränarjobbet. Enligt Mirror har fransmannen nu svarat nej.

Deschamps ska redan från början ha varit tveksam med tanke på läget i klubben, och det beskedet har han nu gett United. Den förre förbundskaptenen ledde Frankrike till VM-guld 2018, VM-silver 2022 och en fjärdeplats i VM i somras.

Samtidigt kan en annan kandidat försvinna. Julian Nagelsmann har nämnts som en möjlig efterträdare om Michael Carrick får sparken, men enligt Bild har RB Leipzig kontaktat 39-åringen för att höra om han är intresserad av en återkomst.

Leipzigs nuvarande tränare Martín Demichelis uppges sitta löst, och Nagelsmann ska inte vara främmande för att återvända till klubben han tränade 2019–2021. Några konkreta förhandlingar har dock inte inletts, enligt Bild.

Nagelsmann har varit utan jobb sedan han lämnade förbundskaptensjobbet i Tyskland efter sommarens VM-fiasko. Tidigare har han även tränat Bayern München och Hoffenheim.