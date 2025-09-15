Klart: Malmö FF förlänger med StinaLisa Johansson

StinaLisa Johansson plockades in av Malmö FF inför den här säsongen.

Nu förlänger hon med Skåneklubben.

– Det känns jättebra, verkligen. Både lättnad och glädje, så superbra, säger hon via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

I april drog dessvärre 23-åringen korsbandet och sedan dess har det inte blivit något spel.

Trots det så står det nu klart att Malmö FF säkrar upp henne på ett nytt kontrakt.

– När Maxim kom och pratade med mig om att förlänga så var jag på det direkt. Det känns bra att dels få ett lugn i rehabiliteringen och inte behöva stressa tillbaka. Men också att klubben tror på mig efter det jag hann visa upp innan skadan. Jag älskar verkligen Malmö än så länge så jag har inga problem att signa upp mig för några år till här, säger hon via klubbens hemsida.

Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2028.