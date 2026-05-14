Tungt för Sundsvall – föll på nytt i bottenmötet
GIF Sundsvall är kvar som jumbo i superettan efter ännu en förlust.
Förlusten mot Ljungskile SK var lagets sjätte raka.
Krisen fortsätter att fördjupas för Sundsvall. Efter premiärsegern mot Nordic United har laget nu radat upp sex raka förluster.
Under torsdagen föll man mot Ljungskile i bottenmötet. Matchens enda mål gjordes tidigt i första halvlek av Mehmet Uzel.
Trots en forcering i slutet lyckades Sundsvall aldrig få hål på motståndet.
Efter sju omgångar står Sundsvall kvar på tre poäng och sistaplatsen i tabellen. Ljungskile klättrar i sin tur upp till en sjundeplats med sju inspelade poäng.
