Bajenstjärnorna ense – borde varit straff: ”De får höja sig”

SOLNA. Hammarby snuvades en straffspark i 100:e minuten.

Efter finalförlusten är Paulos Abraham, Nikola Vasic och Tesfaldet Tekie överens – domaren gjorde fel som inte blåste.

– Det känns som det här är ett upprepande problem, där matcher avgörs på felbeslut från domarna. De får höja sig, säger Tekie till FotbollDirekt.

Precis som 2022 stod Hammarby som förlorare i cupfinalen.

Då var det på straffar mot MFF, nu med 1-2 i baken mot Mjällby efter full tid.

Men det var nära att det blev förlängning. För i den hundrade minuten, när den nionde annonserade tilläggsminuten redan var över, föll Paulos Abraham i straffområdet.

Merparten av de närmare 40 000 åskådarna på plats skrek på straff, så även Abraham själv.

Men domaren friade och blåste i stället av cupfinalen med Mjällby som segrare efter 2-1 på Nationalarenan i Solna.

– Jag har inte sett reprisen men min känsla direkt är att det är straff, det är därför som jag reagerar så starkt. Men det spelar ingen roll nu, det blev ingen straff och vi förlorade, suckar Abraham efteråt.

Nikola Vasic, som blev dragen i håret av Viktor Gustafson vilket orsakade det röda kort som gav Hammarby frisparken att lyfta in bollen i 100:e minuten, är inne på samma spår som sin anfallskompis.

– Av det jag såg på planen så tycker jag att det är straff. Och det röda kortet är solklart, han drar mig i håret. Det är mycket känslor, det är ju final.

Tekies attack: ”Ett upprepande problem”

Hårdast i kritiken mot domarna efter den uteblivna straffen kommer från Tesfaldet Tekie, som efter över två månaders skadefrånvaro gjorde comeback med ett inhopp i andra halvlek.

– Det såg ut att vara straff. Paulos tyckte det och de andra som var nära situationen tyckte också att det var straff. Synd att han inte blåser och jag tycker att det här varit ett upprepande problem i andra matcher också. Jag hoppas de höjer sig, säger Tekie till FotbollDirekt.

Vad menar du varit ett upprepande problem, att domarna inte blåser?

– Jag tycker det är synd att matcher avgörs på felbeslut från domarna. Det är tråkigt att förlora, att inte kunna kvittera… det känner nog alla lag som hittills tappat poäng på grund av domarmisstag. De får höja sig.