Klart: Zenit bryter med Jhon Durán

Jhon Duráns sejour i Ryssland ser ut att vara över.

Zenit St. Petersburg meddelar att klubben och den colombianske anfallaren går skilda vägar – efter bara nio matcher.

Foto: Bildbyrån

Jhon Durán lämnade Aston Villa i en uppmärksammad övergång till saudiska Al Nassr vintern 2025. Sejouren i Saudiarabien blev dock kortvarig.

Efter bara sex månader lånades den colombianske anfallaren ut till Fenerbahçe i Turkiet. När han återvände till Al Nassr väntade ännu en utlåning – den här gången till ryska Zenit St. Petersburg.

Men tiden i Ryssland ser nu ut att få ett abrupt slut.

På torsdagen meddelade Zenit att klubben och Durán kommit överens om att spelaren lämnar laget på grund av personliga skäl. I ett uttalande uppger klubben att information om en eventuell återkomst kommer att kommuniceras längre fram.

Durán hann göra nio framträdanden och stå för två mål under sin tid i klubben.