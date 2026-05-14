Uppgifter: Milan sparkar Igli Tare

AC Milan riskerar att missa Champions League för andra året i rad efter en svag vår i Serie A.

Nu uppges turbulensen få konsekvenser högt upp i klubben.

Sportchefen Igli Tare ser ut att få lämna sin post.

Den svaga formen i ligaspelet kan leda till stora förändringar i Milans ledning. Enligt transferjournalisten Nicolo Schiras er sportchefen Igli Tare ut att få lämna sin post efter två år i klubben. Tare värvades från Lazio inför förra sommaren, men tiden i Milano kan alltså bli kortvarig.

Samtidigt rapporteras det om interna konflikter som ytterligare skakar klubben. Enligt uppgifter från Corriere della Sera vill tränaren Massimiliano Allegri lämna Milan efter en dispyt med Zlatan Ibrahimovic.