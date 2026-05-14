Bekräftat: Elliott återvänder till Liverpool

Harvey Elliott lämnar Aston Villa och återvänder till Liverpool inför nästa säsong.

Låneperioden i Birmingham-klubben blev kort och präglad av begränsad speltid.

Foto: Bildbyrån

Liverpool lånade inför säsongen ut Harvey Elliott till Premier League-konkurrenten Aston Villa, i en affär som även innehöll en köpoption. Den optionen valde dock Villa att inte utnyttja.

Mittfältaren har haft svårt att få speltid under sin tid i klubben och har enligt uppgifter totalt spelat omkring 280 minuter. Det ledde till att låneavtalet nu avslutas i förtid.

Liverpool-tränaren Arne Slot bekräftar att 23-åringen återvänder till klubben.

– Han är kontrakterad av oss, så han kommer vara med oss i säsongsstarten, säger han.

Slot beskriver samtidigt låneperioden som misslyckad för alla parter.

– För honom och för alla inblandade har det inte fungerat som vi ville. Vanligtvis lånar man en spelare för att använda honom, säger han och tillägger att det inte är hans uppgift att bedöma varför det blev så.

Enligt transferuppgifter kan Liverpool nu välja att sälja Elliott i sommarens transferfönster.