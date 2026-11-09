Klart: Mästarna låser fast mittfältaren till 2030

BK Häcken har förlängt med Johanna Fossdalsá.

Det nya kontraktet sträcker sig över 2030.

– Det känns otroligt bra att förlänga, säger 20-åringen.

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Nyligen tog Häcken sitt andra raka SM-guld. Nu kommer nästa glädjebesked: Johanna Fossdalsá har skrivit på ett nytt långtidskontrakt.

– Det känns otroligt bra att förlänga. Jag är väldigt glad och tacksam över att få fortsätta vara en del av BK Häcken. Jag trivs väldigt bra här och känner att det är en miljö där jag kan fortsätta utvecklas och ta steg framåt som spelare och person, säger hon till klubbens hemsida.

Förra säsongen gjorde mittfältaren ett mål och sex assist på 19 matcher i Damallsvenskan, innan en korsbandsskada satte stopp. I höst har hon gjort comeback, och fotbollschefen Martin Ericsson tror att hon kommer tillbaka ännu starkare.

– Med sin bollkontroll och fina speluppfattning dominerade hon mittfältet innan skadan kom. Det känns bra att hon nu är tillbaka på planen och vi är säkra på att vi kommer se en ännu starkare Johanna under kommande säsong.