Uppgifter: United scoutade målvakt och anfallare inför januari

Manchester United hade scouter på plats när Atalanta mötte Monza, enligt uppgifter.

Klubben ska ha följt både en målvakt och ligans bästa målskytt.

Båda positionerna kan bli aktuella att förstärka i januari.

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Enligt transferspecialisten Nicolò Schira bevakade Manchester United två spelare i mötet mellan Atalanta och Monza: Atalantas målvakt Marco Carnesecchi och Monzas anfallare Gustavo Varela.

Varela har gjort nio mål och leder skytteligan. Den portugisiska anfallaren kom till Monza inför säsongen och har tidigare kopplats ihop med Arsenal.

Att United tittar på en målvakt är ingen överraskning. Senne Lammens inledde sin första säsong i klubben starkt, men har gjort allt fler misstag på sistone. Efter 4–4 mot Aston Villa i söndags fick han hård kritik. Målvaktsposten har varit ett problem för United i flera säsonger, både med André Onana och under David de Geas sista säsonger. De Gea kritiserades ofta för sitt spel med fötterna, och båda målvakterna gjorde dyra misstag.



Inte heller Altay Bayındır, som nu är utlånad till Celta Vigo, eller reservmålvakten Karl Darlow har övertygat.

Även anfallet kan behöva förstärkas. Med Benjamin Šeško borta ska bredden längst fram inte vara tillräcklig.