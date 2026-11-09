Neville pekar ut fyra spelare: ”Får dig nedflyttad”

Neville-bröderna sågar Manchester Uniteds backlinje efter 4–4 mot Aston Villa.

De fyra försvararna som avslutade matchen håller inte Premier League-klass, menar de.

Manchester United låg under med 0–2 efter fem minuter mot Aston Villa på Old Trafford i söndags, och blev bara räddat av två sena mål från inhopparna Joshua Zirkzee och Patrick Dorgu. Efter 4–4 ligger laget på 18:e plats inför landslagsuppehållet och har gått åtta ligamatcher i rad utan seger.

Matchen avslutades med en backlinje bestående av Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven och Patrick Dorgu. Enligt den forna United-kaptenen Gary Neville är det klubbens egen transferpolitik som är problemet.

– Anledningen till att Manchester United har släppt in fyra mål är att de inte har investerat i försvaret under transferfönstret. Alla visste att de behövde göra det, de behövde försvarare. De nuvarande gör misstag efter misstag efter misstag. Försvararna som avslutade den här matchen kommer att få dig nedflyttad, säger han i NBC Sports.

Brodern Phil Neville håller med.

– Fyrbackslinjen som avslutade matchen, Mazraoui, Yoro, Heaven och Dorgu, får dig nedflyttad. Den fyrbackslinjen får dig sparkad som tränare och kan inte hålla kvar United i Premier League, tror jag inte. Den är dålig. Den räcker inte för att spela i Premier League.

Gary Neville tror dock inte att det räcker att sparka Michael Carrick.

– Man kan byta tränare och tro att det är lösningen. Men det har nu bevisats under åtta tränare på tolv år att det inte är lösningen. Michael kan lämna, Michael kan stanna, vi vet inte. Ägarna har ingen aning om vad de ska göra.