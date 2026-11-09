Talangen tackar nej till Ronaldos tröja: ”Nej, nej, nej”

Portugal behöver en ny nummer sju efter Cristiano Ronaldo.

Men talangen Rodrigo Mora tänker inte ta över tröjan.

– Det är alldeles för mycket för mig, säger han.

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Efter att Cristiano Ronaldo nyligen meddelade att han avslutar sin landslagskarriär är hans självklara tröjnummer sju ledig. Roma-talangen Rodrigo Mora, som har delat omklädningsrum med Ronaldo under de senaste månaderna, ser inte sig själv som arvtagaren.

– Nej, nej, nej, jag tänker inte på det. Det är alldeles för mycket för mig. Nummer 86 passar mig, säger han enligt Tribuna.

19-åringen ser ändå tillbaka på tiden med Ronaldo med glädje.

– Jag hade extremt tur som fick spela med Cristiano och dela omklädningsrum med honom, eftersom han är allas förebild. Han har slutat i landslaget, och Portugal tackar honom enormt för allt han har gett.

Ronaldo lämnar efter sig ett stort arv, som landets bästa målskytt genom tiderna och med ett EM-guld och två Nations League-titlar. Mora, som har kommit fram genom Portos akademi, ses som en av de största talangerna i portugisisk fotboll.

Portugal möter Danmark i Nations League den 14 november.

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