Klart: Olsson lämnar Öster

Dennis Olsson lämnar Öster när kontraktet går ut.

27-åringen har spelat två säsonger i klubben.

”Nu ser jag fram emot nya utmaningar”, säger han.

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Efter två säsonger i Öster står det klart att Dennis Olsson inte förlänger med klubben. Vänsterbacken gjorde ett mål och nio assist på 55 tävlingsmatcher i Växjöklubben.

”Från den första dagen jag kom hit har jag känt mig väldigt välkommen. Det har varit två säsonger som jag kommer titta tillbaka på med värme trots att vi hade hoppats åstadkomma bättre saker på planen. Nu ser jag fram emot nya utmaningar”, säger Olsson i ett uttalande.

Sportchefen Ola Larsson menar att det var ett gemensamt beslut.

”Efter två säsonger tillsammans kände både vi och Dennis att det var dags att gå vidare. Han har varit en viktig spelare hos oss och jag tackar honom för hans insatser här i Öster.”

Öster slutade sjua i superettan i år.