Klart: Miyagawa lämnar Hammarby

Hammarby säger farväl till Asato Miyagawa.

Den japanska mittfältaren säljs vidare till Birmingham efter 18 månader i klubben.



Hammarby meddelar att Asato Miyagawa lämnar klubben. Efter ett och ett halvt år i grönvitt fortsätter den japanska mittfältaren karriären i England, där hon köps loss av Birmingham i Women’s Super League 2.

Sportchef Arnór Smárason hyllar Miyagawas insats i Hammarby.



– Asato har varit fantastisk för Hammarby under den tid hon varit här, både på planen och för spelargruppen där hon har varit väldigt uppskattad. Samtidigt har hon haft en plan om att ta ett steg vidare vilket vi varit fullt medvetna om, säger han till klubbens webbplats.

Hammarby har varit förberedda på övergången och ersättaren är redan klar.



– Den här övergången har vi känt till under en tid, och vi har en ersättare på plats i form av Elin Sørum. Vi önskar henne stort lycka till och säger arigato, Asato, fortsätter Smárason.

Miyagawa anslöt till Hammarby från Tokyo Verdy Beleza sommaren 2024 och stod totalt för 52 tävlingsmatcher i Bajentröjan.