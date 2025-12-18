Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Så spelas damallsvenskan 2026

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Foto: Bildbyrån

I mars drar damallsvenskan i gång igen. Nu har spelordningen för presenterats och det startar med flera tunga möten.

I den första omgången drabbar Hammarby och Rosengård samman. De regerande mästarna Häcken ställs mot BP.

Första omgången:
AIK – IFK Norrköping
Häcken – BP
Djurgården – Växjö DFF
Eskilstuna United – Vittsjö
Hammarby – Rosengård
Malmö FF – IK Uppsala
Piteå – KDFF

Andra omgången:
FC Rosengård – AIK
BP-Hammarby
IFK Norrköping – Malmö FF
IK Uppsala – Piteå IF
KDFF – Djurgården
Vittsjö – Häcken
Växjö DFF – Eskilstuna United

Tredje omgången:
AIK – Häcken
Djurgården – IFK Norrköping
Eskilstuna United – Hammarby
IK Uppsala – Rosengård
KDFF – Växjö DFF
Malmö FF – BP
Piteå – Vittsjö

Sista omgången:
Häcken – Piteå
Eskilstuna United – Djurgården
Hammarby – KDFF
BP – Rosengård
IFK Norrköping – AIK
IK Uppsala – Växjö DFF
Malmö FF – Vittsjö

Se hela listan här!

FOTNOT: Spelordningen är inte densamma som spelschema. Spelordningen avser endast vilka som möter varandra utan fastställda dagar och avsparkstider.

