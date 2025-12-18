Klart: Så spelas damallsvenskan 2026

I mars drar damallsvenskan 2026 i gång.

Spelordningen har presenterats.

Foto: Bildbyrån

I mars drar damallsvenskan i gång igen. Nu har spelordningen för presenterats och det startar med flera tunga möten.

I den första omgången drabbar Hammarby och Rosengård samman. De regerande mästarna Häcken ställs mot BP.

Första omgången:

AIK – IFK Norrköping

Häcken – BP

Djurgården – Växjö DFF

Eskilstuna United – Vittsjö

Hammarby – Rosengård

Malmö FF – IK Uppsala

Piteå – KDFF

Andra omgången:

FC Rosengård – AIK

BP-Hammarby

IFK Norrköping – Malmö FF

IK Uppsala – Piteå IF

KDFF – Djurgården

Vittsjö – Häcken

Växjö DFF – Eskilstuna United

Tredje omgången:

AIK – Häcken

Djurgården – IFK Norrköping

Eskilstuna United – Hammarby

IK Uppsala – Rosengård

KDFF – Växjö DFF

Malmö FF – BP

Piteå – Vittsjö

Sista omgången:

Häcken – Piteå

Eskilstuna United – Djurgården

Hammarby – KDFF

BP – Rosengård

IFK Norrköping – AIK

IK Uppsala – Växjö DFF

Malmö FF – Vittsjö

Se hela listan här!

FOTNOT: Spelordningen är inte densamma som spelschema. Spelordningen avser endast vilka som möter varandra utan fastställda dagar och avsparkstider.