Klart: Så spelas damallsvenskan 2026
I mars drar damallsvenskan 2026 i gång.
Spelordningen har presenterats.
I mars drar damallsvenskan i gång igen. Nu har spelordningen för presenterats och det startar med flera tunga möten.
I den första omgången drabbar Hammarby och Rosengård samman. De regerande mästarna Häcken ställs mot BP.
Första omgången:
AIK – IFK Norrköping
Häcken – BP
Djurgården – Växjö DFF
Eskilstuna United – Vittsjö
Hammarby – Rosengård
Malmö FF – IK Uppsala
Piteå – KDFF
Andra omgången:
FC Rosengård – AIK
BP-Hammarby
IFK Norrköping – Malmö FF
IK Uppsala – Piteå IF
KDFF – Djurgården
Vittsjö – Häcken
Växjö DFF – Eskilstuna United
Tredje omgången:
AIK – Häcken
Djurgården – IFK Norrköping
Eskilstuna United – Hammarby
IK Uppsala – Rosengård
KDFF – Växjö DFF
Malmö FF – BP
Piteå – Vittsjö
Sista omgången:
Häcken – Piteå
Eskilstuna United – Djurgården
Hammarby – KDFF
BP – Rosengård
IFK Norrköping – AIK
IK Uppsala – Växjö DFF
Malmö FF – Vittsjö
Se hela listan här!
FOTNOT: Spelordningen är inte densamma som spelschema. Spelordningen avser endast vilka som möter varandra utan fastställda dagar och avsparkstider.
