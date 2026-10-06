Klart: Vittsjö-tränaren lämnar efter säsongen

Mladen Blagojevic lämnar Vittsjö GIK efter säsongen.

Tränaren har valt att inte utnyttja optionsåret i sitt kontrakt, meddelar klubben.

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Vittsjö meddelar under måndagen att chefstränaren Mladen Blagojevic lämnar klubben efter säsongen.

Blagojevic har meddelat att han inte kommer att utnyttja optionsåret i sitt kontrakt, vilket innebär att han inte fortsätter som huvudtränare över nästa säsong.

– Vi respekterar Mladens beslut och uppskattar allt hårt arbete han har lagt ned i Vittsjö GIK. Nu kör vi fullt fokus tillsammans på återstoden av säsongen. Parallellt har vi inlett arbetet med att rekrytera en ny huvudtränare inför 2027, säger Vittsjös ordförande Jakob Wikenstål via klubbens uttalande.

Vittsjö ligger för närvarande på sjätte plats i damallsvenskan.