Koivisto inför derbyt: ”Ska inte förlora två matcher mot Stockholmslag”

STOCKHOLM. Hammarby tar emot Djurgården i derby på Kanalplan i morgon.

Laget vill resa sig efter förlusten mot Häcken.

– Vi vill vara det bästa laget i Stockholm, säger Vilma Koivisto till Fotbolldirekt.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan förlorade Hammarby mot Häcken i guldstriden. Nu väntar derbyt mot Djurgården på Kanalplan, och Vilma Koivisto ser fram emot det.

– Det ska bli jättekul. Det blir mycket publik här på Kanalplan och förhoppningsvis en väldigt bra match, säger hon till Fotbolldirekt och fortsätter:

– Det är de finaste matcherna som går att spela i Hammarbytröjan. Känslorna på planen är oftast lite starkare när man möter lag från Stockholm, så det är väldigt kul.

Efter derbyförlusten mot AIK den 19 september vill Hammarby inte förlora ännu ett Stockholmsmöte.

– Vi ska inte förlora två matcher mot Stockholmslag i år. Vi vill vara det bästa laget i Stockholm, och då gäller det att vinna de matcherna och vara bäst på plan när det gäller. Det är vårt mål i morgon: att gå ut och köra, spela vårt spel och vara Hammarby igen. Vi vill hitta tillbaka dit, så att publiken kan vara stolt över oss.

Inte heller förlusten mot Häcken var godkänd enligt 23-åringen.

– Vi var inte alls nöjda med vår prestation, resultatet eller hur vi spelade. Nu ska vi bara gå ut och köra och inte tänka för mycket, utan spela som vi gör på träning och har gjort sedan vi samlades i januari. Vi vet vad vi ska göra, men nu måste vi få ut det.

Foto: Bildbyrån

”Helt unikt”

Hammarby har varit starkt på hemmaplan, och enligt Koivisto beror det både på publiken och på planen.

– Jag tror att publiken ger oss väldigt mycket energi och några extra procent. Sedan känner vi igen vår konstgräsplan. Bollen går väldigt fort, och vi kan ha ett väldigt högt passningstempo här. Planen vattnas alltid, och det går att spela mycket fortare än på de flesta andra planer.

Supportrarna betyder mycket för henne.

– De är oerhört viktiga. Det är en väldigt stor sak att spelare vill komma till Bajen för att uppleva den här stämningen. Det är helt unikt. Det finns inte i andra lag i Europa eller i världen, att ha en publik som verkligen vill se oss spela och stötta oss, säger mittfältaren och tillägger:

– Jag hade följt Bajen länge och kollat på matcher, och jag har alltid velat spela här. På något sätt visste jag det, men det är ännu härligare att vara på den här sidan och få fira med dem efter matcherna. Det är ännu bättre än jag trodde.

Samtidigt ser hon ett ansvar i att fylla läktarna.

– Vi vill verkligen visa att det är värt att komma hit och kolla på oss. Då måste vi också leverera, spela bra fotboll och göra mål, för det lockar publiken hit. Ju bättre vi är, desto fler kommer hit och vill se oss spela.

Med fyra omgångar kvar och Europacup-kval på gång har Hammarby många viktiga matcher framför sig.

– Nu är det fyra matcher kvar i allsvenskan, och vårt mål är att vinna alla fyra. Sedan är det kul att ha Europamatcherna, där väldigt mycket står på spel. Där gäller samma sak, vinna och gå vidare. Vi vill fortsätta att tävla i Europa och spela där nästa år i februari, avslutar finskan.

Reporter: Lovina Stafhammar

