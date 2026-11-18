Spaniens världsmästare från 2010, Juan Mata, avslutar karriären.

38-åringen meddelar beskedet i en video på Instagram.

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Juan Mata har varit klubblös sedan han lämnade australiska Melbourne Victory i juli. Nu sätter han punkt för en 23 år lång karriär.

I videon sitter Mata i ett omklädningsrum och tittar på ett par fotbollsskor, innan han ler och hänger upp dem på en krok.

Mata slog igenom i Valencia och blev sedan en av Premier Leagues främsta offensiva mittfältare i Chelsea och Manchester United. Med Chelsea vann han Champions League 2012, och totalt blev det 52 mål och 56 assist på 278 Premier League-matcher.

I landslaget gjorde han tio mål på 41 landskamper och var med när Spanien vann VM 2010 och EM 2012.