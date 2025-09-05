Kravet: ”Bajen måste ha en ny arena”

Hammarby går upp i seriefinal i morgon och publiktrycket är så stort att krav på en ny arena nu återigen kommer upp.

Inför lördagens match mot Malmö FF är över 7 000 biljetter sålda.

– 3Arena är för stor och Kanalplan är för liten. Stockholms politiker måste vakna, säger supporterprofilen Simon Sandström.

Hammarby är med i toppen av damallsvenskan och är inte mer än ett par matcher i från avancemang i Europa Cup. Och intresset för ”Bajens” damer bara ökar.

I morgon på 3Arena väntar ännu en viktig pjäs med toppmötet mot Malmö FF med över 7000 biljetter sålda. Det är en siffra som vida överträffar vad ordinarie spelplats Kanalplan klarar av med en kapacitet på 3 100 åskådare (1 022 under tak).

Hammarby Fotbolls vice vd, Markus Nilsson, uttalade sig tidigare i somras och visade tydligt att målet är en ny arena för damerna.

– Det är inte är en underdrift att våra damer behöver en ny arena. Det svåra är att hitta en markyta men allt går att lösa. Vi vill ha en ny lösning. Det nuvarande räcker helt enkelt inte, sa han och utvecklade.

– Får vi drömma så vill vi ha en ny arena där gamla Söderstadion låg. Det är drömmen.

Ett faktum är att när 3Arena har använts så har publiksiffran aldrig varit under 4 000 i damallsvenskan – och senast mot Manchester United kom över 6 000 åskådare.

– Det är ingen tvekan att Bajen måste ha en större arena för sina damer, säger Bajenlands Simon Sandström till FotbollDirekt.

”Det är så viktigt”

Denne Sandström är starkt engagerad i damsidan och hoppas nu kunna bidra till att politiker på allvar börjar se denna fråga. Och idealplatsen för att slå upp nya bopålar är given.

– Det är så viktigt att damerna får ta nya steg i sin satsning. ”Nya Söderstadion” (3Arena, reds. anm.) är för stor och Kanalplan är för liten och saknar rätt mängd attraktiva sittplatser.

– De ynka 1 022 sittplatserna på Kanalplan har varit slutsålda varje match sedan 2019. Övriga platser är tyvärr inte attraktiva. Jag menar provisoriska träläktare utan tak samt en gräsplätt att sitta på är inte värdigt lokomotivet i svensk fotboll på damsidan.

Vidare fortsätter han med att peka på, precis som vice vd:n, att drömmen är den klassiska och ännu så länge obebyggda marken där gamla Söderstadion låg

– Världens mest omtalade publik på damsidan förtjänar verkligen mer från styrande politiker. Vi kan inte ens spela Womens Champions Leauge på vår egen arena, eller ens i vår egen stad, utan tvingas kanske till Grimsta eller nya Studenternas i Uppsala under hösten.

– En ideal lösning hade så klar handlat om att bygga en ny arena på platsen där gamla Söderstadion låg.

Sandström fortsätter med att betona.

– Detta är även i allra högsta grad en fråga om jämställdhet och jämlikhet. Det behövs helt enkelt en arena som tar omkring 8 000 för fotbollen på damsidan i Stockholm. Ett annat alternativ skulle kunna vara att bygga ut Kanalplan.

Matchen mellan Hammarby och Malmö FF startar klockan 13:00 under lördagen.