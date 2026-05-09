Kristianstad kryssade mot Norrköping

Då blev det delad poäng mellan lagen.

Kristianstad, som inlett säsongen strakt tog emot IFK Norrköping i damallsvenskans femte omgång under lördagen.

Då gav Alice Nilsson KDFF ledningen precis innan första halvlek var slut. Efter dryga timmen spelad kunde Paula Klingspor kvittera för IFK Norrköping. Sedan kunde Emma Engström ge ”Peking” ledningen men med kvarten kvar att spelad kunde Alexandra Johannesdottir kvittera på straff.

Matchen slutade 2–2.