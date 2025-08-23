Krossade AIK i våras – men inget övermod nu: ”Nya förutsättningar”

Djurgården körde över AIK i vårderbyt på Stockholms stadion.

Idag väntar nytt tvillingderby – och Djurgården tar inte ut något i förskott trots vårens överkörning.

– Nu är det väl lite nya förutsättningar, säger Marcelo Fernandez till FotbollDirekt.

Tvillingderby denna lördag. AIK tar emot Djurgårdens IF på Skytteholms IP.

Bortalaget som var väldigt starka under vårsäsongen har två raka utan seger efter uppehållet och missräkningen mot Vittsjö stör lite inför dagens derby.

– Det är klart att hade vi kommit ifrån en trepoängare mot Vittsjö så hade det väl varit ännu bättre, så det blir väl lite att vi får jobba upp oss igen, men det kommer att bli jättekul, säger Djurgårdens tränare Marcelo Fernandez till FotbollDirekt.

Ni hade ett minst sagt roligt derby mot AIK i våras på stadion, det blev överkörning då, vad tar man med sig från den matchen eller vad tar man inte med sig?

– Det har ju gått ganska många matcher sedan den, men det är väl så jag kommer ihåg den också, att vi sätter gasen i botten från minut ett, säger han och fortsätter:

– Nu är det väl lite nya förutsättningar, vi ska spela på konstgräs, AIK är väldigt bra på hemmaplan, där har man vunnit mot Kristianstad, Hammarby och även Rosengård så det blir en nöt att knäcka. Sen det vi tar med oss är väl vårt sätt att bedriva en derbymatch och hantera de känslor som kommer i sådana matcher för den gruppen vi har. Det är viktigt att man har varit med i sådana matcher tidigare, både här i Sverige men också utomlands och på så sätt dela med sig av det till det yngre gardet i gruppen.

Precis som Fernandez är inne på så lär en ny matchbild vänta denna lördag, samtidigt väntar även ett läge som också är väldigt nytt.

De senaste åren har AIK som bekant varit ett jojo-lag i damallsvenskan, men inför dagens möte placerar sig hemmalaget på sjätteplats, bara tre poäng bakom Djurgården som innehar femteplatsen.

Därav skulle man kunna tänka sig att en extra krydda i dagens derby blir det tajta tabelläget mellan lagen, men läget inför är inget som påverkar Djurgården något extra.

– I förberedelser och sådär egentligen ingenting. Vi preparerar som alltid inför matchen, om jag ska låta lite tråkig, förklarar han och fortsätter:

– Sen generellt är det väl kul för damfotbollen att vi har tre Stockholmslag som är på över halvan av tabellen, det tycker jag är bra. Det visar att damfotbollen i Stockholm är väldigt stark, så det är bra ur det perspektivet. Annars påverkar det inte så mycket, vi preparerar matchen som vi brukar även om vi vet att det kommer att vara lite mer känslor involverat i hela matchen.

Avslutningsvis, vad krävs för att ni ska studsa tillbaka efter poängtappet mot Vittsjö och ta tre poäng mot AIK?

– Om jag tar offensivt så tror jag fortsatt att vi måste jobba med våra nycklar i sista tredjedelen, för jag tror att det är en match som kan komma att påminna väldigt mycket om den mot Vittsjö. Vi lär vara väldigt bollförande och behöva ha en bra dag i sista tredjedelen i passningsspel, kombinationsspel, spel en mot en. Detta för att bryta ned AIK:s låga block.

– Sedan gäller det att vara skickliga i eget straffområde och i de prestationerna tycker jag att det har pendlat lite. Vad jag tror och vad jag känner så är vi väldigt revanschsugna sett till Vittsjö-matchen, att då ta sig in i en derbymatch blir perfekt, den ligger bra till för oss, avslutar Djurgårdens tränare.

Dagens derby spelas som sagt på Skytteholm och drar igång vid 13:00.