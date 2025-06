Lagkaptenen lägger skorna på hyllan – mitt under säsongen

Med 13 säsonger och 250 matcher i bagaget för Linköpings FC tackar Emma Lennartsson för sig.

Det speciella med detta?

Hon gör det mitt under den pågående säsongen av damallsvenskan.

Med tio omgångar spelade av damallsvenskan kommer ett chockbesked från Linköpings FC.



Under onsdagen meddelar nämligen klubben att lagkapten Emma Lennartsson, 34, avslutar sin karriär – mitt under säsongen.



– Jag har tagit ett tufft och jobbigt beslut, men nu är det dags för mig att säga hejdå till det här fotbollslivet. Svårt att summera allt jag fått vara en del av här i Linköping, allt jag fått uppleva och alla människor som jag lärt känna. Linköping är mitt andra hem, en trygghet och en plats där jag fått vara den jag är, fått utvecklas som fotbollspelare men framförallt också som person. Jag är glad och stolt över att ha varit en del av Linköping FC genom dessa år, säger hon till klubbens hemsida.



Klubbchef Erik Nordqvist:



– Emmas betydelse för föreningen och sina lagkamrater är otroligt stor. Jag märkte det direkt när jag kom in här, en riktig klippa som gjorde att man kände sig välkommen. Hon tar det där extra ansvaret för att man ska trivas, är en stor förebild för många och en sann kulturbärare, säger han.



På lördag spelar Lennartsson sin sista match i karriären när Linköping tar emot Rosengård. LFC ligger för närvarande näst sist i damallsvenskan.