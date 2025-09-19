LFC-målvakten räddade viktig poäng: ”Första målet”

Linköping tog emot Piteå i damallsvenskan.

Matchen slutade 1–1.

Detta efter en sen kvittering av Linköpings målvakt Cajsa Andersson.

Linköping FC går tufft i damallsvenskan. Klubben ligger på nästjumbo-placering och under fredagen tog de emot Piteå IF.

Hemmalaget fick en mardrömsstart när Piteå tog ledningen i den 17:e minuten genom Ásla Johannesen. LFC svarade upp snabbt med en kvittering genom Maria Olafsdottir Gros och det var lika i paus.

I den andra halvleken dröjde det till matchminut 86 innan nästa mål kom. Då var det Piteå som återtog ledningen genom Saga Swedman.

Matchen såg länge ut att bli en seger för bortalaget men i matchen ssita minut tilldelades Linköping en hörna. Då rusade målvakten Cajsa Andersson upp och lyckades nicka in kvitteringen i den 96:e minuten.

Matchen slutade 2–2.

– Jag är väl nöjd, det får man väl vara. Första målet som jag gör någonsin och räddar en poäng, så jag får väl vara nöjd, säger poängräddaren Andersson till Viaplay efter matchen.

