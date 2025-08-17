Linköping-kuggen: ”Det finns en annan energi”

Linköping ställs mot IFK Norrköping i ett östgötaderby.

En match som betyder något extra enligt Linköpings Noor Eckhoff.

– De roligaste matcherna har varit derbyn, säger Eckhoff till FotbollDirekt.

Det stundar ett hett möte mellan IFK Norrköping och Linköping i damallsvenskan. De två lagen ställs mot varandra i ett östgötaderby på Platinum cars Arena.

Senast Linköping vann var för två år sedan och nu går de in i matchen med en ny tränare i Willie Kirk

– Det känns bra. Han kommer ju med ny erfarenhet från England och det har bidragit väldigt positivt sedan han kom till Linköping. jag tycker det har varit en väldigt bra utveckling sedan han kom, säger Linköping-mittfältaren Noor Eckhoff till FotbollDirekt.

Linköping-kuggen är van vid derby och menar att det är de matcherna som etsar sig fast allra mest.

– Genom min karriär har derbymatcherna varit de bästa matcherna. Det är ju matcher där det är mycket känslor, mycket engagemang, det är en annan energi över derbymatcher. Det ska li otroligt kul, säger Eckhoff och fortsätter:

– Jag tror det kommer att bli en tuff och spännande match. Det är två lag som vill ta tre poäng.

Hur mycket lockar det att bli bästa klubben i Östergötland?

– Det är som jag var inne på, det är en annan energi. Det är ett nytt lag som står på spel. Det är klart att poängen är viktiga för att kunna klättra på tabellen. Sedan är det ju en visnt att kunna kalla sig bäst i ”staden”, avslutar hon.

Matchen mellan Linköping och IFK Norrköping drar i gång 13.00.