TV: Linköping tog blytung seger – nollade Vittsjö

Linköpings FC tog en blytung seger denna söndag.

Detta då Vittsjö GIK besegrades.

Segersiffrorna blev 3–0.

Foto: Bildbyrån

Linköpings FC har inte haft någon rolig säsong och man slåss för sin överlevnad i damallsvenskan.

Idag tog man emot Vittsjö GIK på hemmaplan och då tog man tre blytunga poäng.

Hemmalaget tog ledningen efter dryga halvtimmen genom Maria Gros och kort därefter så utökades ledningen till 2–0 genom Sara Eriksson.

I den 75:e minuten fastställde sedan Keera Melenhorst slutresultatet till 3–0.

Med dagens seger så lyfter Linköping från jumboplatsen, men man placerar sig alltjämt under strecket.