LIVE: Följ Obos Damallsvenskans bästa 2025
Priser ska delas ut till den bästa spelarna i damallsvenskan 2025.
Följ Damallsvenskans bästa 2025 med FotbollDirekt.
Under söndagen kommer de bästa i damallsvenskan 2025 att koras på Sportbladets gala Damallsvenskans bästa.
Under kvällen kommer det att delas ut priser för Årets målvakt, Årets back, Årets mittfältare, Årets forward. Dessutom kommer priserna Årets genombrott, Årets tränare och Årets MVP att delas ut.
FotbollDirekt är på plats på Sportbladets gala, där du kan följa allt som händer, under hela kvällen, i vår livebevakning!
