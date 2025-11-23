LIVE: Följ Obos Damallsvenskans bästa 2025

Priser ska delas ut till den bästa spelarna i damallsvenskan 2025.

Under söndagen kommer de bästa i damallsvenskan 2025 att koras på Sportbladets gala Damallsvenskans bästa.

Under kvällen kommer det att delas ut priser för Årets målvakt, Årets back, Årets mittfältare, Årets forward. Dessutom kommer priserna Årets genombrott, Årets tränare och Årets MVP att delas ut.

Här är alla vinnare Allsvenskan: Årets målvakt:

Noel Törnqvist, Mjällby AIF Årets back:

Elliot Stroud, Mjällby AIF Årets mittfältare:

Nahir Besara, Hammarby IF Årets forward:

August Priske, Djurgårdens IF Årets unga spelare:

Noah Tolf, IFK Göteborg Årets tränare:

Anders Torstensson, Mjällby AIF Årets spelare:

Nahir Besara, Hammarby IF Superettan: Årets målvakt:

Samuel Brolin, Kalmar FF Årets back:

Lars Saetra, Kalmar FF Årets mittfältare:

Amel Mujanic, Örgryte IS Årets forward:

Amar Mushin, IK Brage Årets unga spelare:

Karl Gunnarsson, Västerås SK Årets tränare:

Kalle Karlsson, Västerås SK Årets spelare:

Amel Mujanic, Örgryte IS Nu stänger vi ner! Tack för ikväll! Håll koll på sajt för mer roligt från kvällen. Årets MVP Årets MVP är Felicia Schröder! Hon tar alla kategorier hon är nominerad i. Kvällens sista pris – årets MVP Mia Persson, Malmö FF Felicia Schröder, BK Häcken Mimmi Wahlström, Djurgården IF Årets mål Publiken har sagt sitt, Anna Anvegård vinner årets mål – Den sitter där den ska, säger Anvegård. Nu är det bara två priser kvar – årets MVP, och årets mål Känslosamt i rummet när videon med Marika Domanski Lyfors rullar. Här prisas Falk Hederspriset Årets hederspristagare är ingen mindre än Marika Domaski Lyfors. Falk – årets målvakt Detta pris är inte Falks första pris. – De ligger undangömda och upphänga i gästrummet, säger Jennifer Falk Pikarna till Mak Lind fortsätter: – En helt okej huvudtränare. Årets målvakt Vinnare av årets målvakt är Jennifer Falk Load more







