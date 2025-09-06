Loeck tar på sig målet efter jättetabben: ”Jag är ledsen”

Malmö FF kunde reducera i seriefinalen efter en målvaktstabbe av Hammarby-målvakten Melina Loeck.

Hon tar nu på sig MFF:s mål.

– Det var definitivt mitt misstag, säger Melina Loeck till Fotbollskanalen.

Kapten Alice Carlsson stöttar målvakten Melina Loeck. Foto: Bildbyrån.

I slutminuterna av seriefinalen mellan Hammarby och Malmö FF stod Hammarbys målvakt Melina Loeck för en tydlig målvaktstabbe, en tabbe som inte resulterade i mer än en nervkittlande avslutning.

– Det är blandade känslor. Jag är så stolt över tjejerna som hjälpte mig de sista minuterna och jag är ledsen för det var definitivt mitt misstag, säger Melina Loeck till Fotbollskanalen.

Men trots Malmös reduceringsmål blev det seger till Hammarby. Efter matchen berättade den tyska målvakten om hur viktigt lagkamraternas stöd var.

– Fantastiskt. Jag är så glad för deras stöd. Det är en lagsport och vi gör misstag. Den här gången var det jag och som målvakt gör man misstag och det är ingen som hjälper dig.

Hammarbys kapten Alice Carlsson kommentarar situationen.

– Det är sånt som händer. Hon får inte iväg bollen, men vi kan inte lägga någon skuld på henne för hon räddar oss också i första halvlek när Sara (Kanutte Fornes) kan göra 1–1, då gör hon en monsterräddning, säger Hammarbys lagkapten Alice Carlsson till SVT Sport.