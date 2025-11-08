Mak Lind hånades för sina jeans: ”De var tveksamma”

STOCKHOLM. ”Mak Lind, han har tighta jeans” har sjungits vid flertalet tillfällen under BK Häckens guldfest.

Nu berättar guldtränaren var ramsan kommer ifrån – och öppnar för en comeback för jeansen.

– Jag hade det en match, sen fick jag lära mig att jag inte får bära det mer, säger han.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken firar guld i Stockholm och en ständigt återkommande ramsa har varit ”Mak Lind, han har tighta jeans”.

Frågan som då såklart ställs är, var kommer denna ramsa ifrån? Det hela handlar om ett par jeans som Mak Lind hade på sig mot Hammarby förra säsongen.

Foto: FotbollDirekt

– Jag hade det en match, sen fick jag lära mig att jag inte får bära det mer, så jag kör bara pösiga byxor, säger Mak Lind.

Håller du med om att jeansen du hade var tveksamma?

– De var tveksamma.

Du köper kritiken?

– Det gör jag, de satt tajt.

Även om ramsan är i det hånfulla laget så gillar guldtränaren sången.

– Det är väl gulligt ändå, jag har inte så många ramsor till mig eller om mig, så det är väl rätt att använda den nu när man plockat guld. Jag har inte hört spelarna sjung om det innan, de har nog väntat på rätt läge att ta upp det.

Kan det bli en comeback med jeansen nu sista omgången?

– Det hade varit en rolig grej.

Guldlöftet i natt kanske?

– Jag måste bara hitta dem, ifall jag har behållit dem. Jag tror att jag har kvar dem så hittar jag dem tar jag på dem. Det är en deal, avslutar Lind.

