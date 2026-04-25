Uppgifter: Sørloth och Goretzka tackar ja till Milan

AC Milan närmar sig dubbla nyförvärv.

Detta om man får tro La Gazzetta dello Sport.

De skriver nämligen att både Leon Goretzka och Alexander Sørloth har tackat ja till en Milano-flytt.

Leon Goretzka, 31, kommer att tacka för sig i Bayern München under sommaren då hans avtal med storklubben löper ut. Sedan det blev officiellt har det också ryktats en hel del kring tysken. Både FC Barcelona, Napoli, Arsenal och Milan har nämnts tillsammans med 31-åringen och under den senaste tiden har det sista alternativet framstått som mest sannolikt.

Nu skriver La Gazzetta dello Sport att mittfältaren har blivit erbjuden ett treårskontrakt med option på ytterligare ett år samt att Goretzka själv ska ha accepterat en eventuell flytt till klubben. Däremot kommer han att invänta slutet av säsongen med Bayern München innan han bestämmer sig.

Vad gäller Alexander Sørloth, som är anfallare i Atletico Madrid, uppges han ha gått förbi namn som Robert Lewandowski och Serhou Guirassy på listan över tänkbara anfallsförvärv under sommaren.

Han sägs även, enligt Gazzetta dello Sport, ha gett grönt ljus till en Milano-flytt och inväntar helt enkelt Madrid-klubbens beslut kring ett eventuellt bud som de får in från Milan. När det kommer till bud väntas ”Il Rossoneri” lägga ett sådant inom kort, på 20 miljoner euro och diskussioner kring en transfer väntas ta plats inom någon vecka.

Milan befinner sig just nu på en tredjeplats i Serie A, med tolv poäng upp till serieledande Inter.