Barcelona jagar viktiga poäng i titelstriden i La Liga.

När laget gästar Getafe får svenske Roony Bardghji chansen från start.



Barcelona ställs under lördagen mot Getafe på bortaplan i en match som kan få stor betydelse i kampen om ligatiteln. Vid seger stärker katalanerna sitt läge i toppen av La Liga.

I startelvan finns svenske Roony Bardghji, som därmed gör sin åttonde match från start den här säsongen för den spanska storklubben.

Bardghji får chansen offensivt då ordinarie stjärnan Lamine Yamal saknas på grund av skada.

Matchen har avspark klockan 16.15.

Barcelonas startelva: Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo – Gavi, Pedri, Olmo – Bardghji, Lewandowski, Lopez.