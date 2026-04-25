Här är startelvorna i Europa Cup-finalen

I dag gör Hammarby och Häcken upp om Europa Cup-titeln.

Detta då man spelar det första av två möten i finalen.

Matchen har avspark klockan 15.00.

Uefas nya Europa-satsning på damsidan, Europa Cup, ska avgöras. Flera storklubbar som Inter, Eintracht Frankfurt, Ajax och Sporting är utslagna och kvar står två välbekanta lag. Hammarby IF och BK Häcken. Den historiska finalen blir därmed helsvensk och innebär att Sverige har säkrat tre Europaplatser även nästa år.

Alla matcher i Europa Cup har tidigare avgjorts med dubbelmöten, vilket även gäller finalen. Under lördagen går den första finalen av stapeln. Den spelas på 3Arena i Stockholm med avspark klockan 15:00.

✔️ LÄS ÄVEN: Var kan man se Europa Cup-finalen mellan Hammarby och Häcken

Startelvor:

Hammarby; Loeck; Arnardottir, Bragstad, Carlsson – Lennartsson, Joramo, Koivisto, Reidy – Peterson, Rehnberg, Sørum.

Häcken: Birkisdottir; Selerud, Sandbech, Luik, Östlund – Sanvig, Tindell – Anvegård – Jusu Bah, Schröder, Akgün.