Öster hemmaslog ÖFK – efter Suljic röda kort

I början av den andra halvleken tog Ali Suljic ett direkt rött kort.

28 minuter senare hade Filip Olsson avgjort den.

Således besegrade Östers IF Östersunds FK.

Foto: Bildbyrån

I måndags avgjorde Al-Hussein Shakir Östers möte med IK Oddevold i slutminuterna och säkrade Växjö-klubbens första seger för året.

Östersunds FK spelade i sin tur borta mot Helsingborgs IF – och föll med uddamålet.

I dag gjorde de två klubbarna upp om tre poäng i superettans fjärde omgång. På Spiris arena i Växjö slutade den första halvleken utan mål.

Den andra inleddes av minst sagt anmärkningsvärda scener. Detta då bortalagets mittback Ali Suljic måttade ett slag mot Mattis Adolfsson och tilldelades ett direkt rött kort.

28 minuter senare nickade Filip Olsson in matchens enda mål efter inlägg från Oscar Uddenäs och säkrade därmed Östers andra seger för året, och den andra raka.