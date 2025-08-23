Malmö FF körde över BP – hänger på i toppen

Malmö FF tog en säker seger borta mot Brommapojkarna med 5–2.

Nu hänger de med i toppen och är bara en poäng efter serieledande Hammarby för tillfället.



Lovisa Breland, 16, gjorde debut och mål efter bara tio minuter. Tuva Skoog, Mia Persson och nyförvärvet Miljana Ivanovic satte övriga mål innan Kanutte Fornes slog in en frispark till 5–0.



BP reducerade två gånger i slutet. MFF är nu på 35 poäng, en poäng bakom Hammarby.