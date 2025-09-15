Malmös mardröm – stjärnan borta resten av säsongen

Izzy D’Aquila har imponerat stort i damallsvenska den här säsongen.

Säsongen är dock nu över för amerikanskan.

– Det är inte realistiskt att tro att hon skulle kunna komma tillbaka mer den här säsongen, säger tränaren Jonas Valfridsson till Sydsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Izzy D’Aquila har varit en av Malmö FF:s bästa spelare i damallsvenskan den här säsongen.

Under slutspurten av säsongen så tvingas dock Malmö FF att klara sig utan amerikanskan. Sydsvenskan rapporterar att hon slitit av en sena i en lårmuskeln.

– Izzy ska genomgå en magnetröntgen igen om några veckor, men det är inte realistiskt att tro att hon skulle kunna komma tillbaka mer den här säsongen, säger tränaren Jonas Valfridsson till Sydsvenskan.

Totalt har det blivit nio mål i damallsvenskan den här säsongen för 24-åringen.