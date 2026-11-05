Uppgifter: Milan skriver miljardavtal – återvänder till gammal partner

Milan byter tröjleverantör, enligt uppgifter.

Adidas ska ta över efter Puma inför säsongen 2028/29.

Avtalet uppges vara värt över fem miljarder kronor.

Foto: Alamy

Enligt La Gazzetta dello Sport blir Adidas återigen leverantör av Milans matchställ från och med säsongen 2028/29.

Affären blir en ekonomisk jättevinst för de rödsvarta. Adidas uppges betala 50 miljoner euro, ungefär 550 miljoner svenska kronor, per säsong under ett tioårsavtal. Totalt blir det runt 500 miljoner euro, motsvarande cirka 5,5 miljarder svenska kronor.

Samarbetet blir en återförening. Adidas klädde Milan mellan 1998 och 2018, och även tidigare i klubbens historia. Sedan 2018 är det Puma som tillverkar klubbens tröjor.