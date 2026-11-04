Superettanklubben kan tvångsnedflyttas

Tingsrätten har slagit fast att grova ekobrott begåtts i Nordic United.

Nu utreder Svenska Fotbollförbundet om klubben ska anmälas.

Laget kan behöva flyttas ner en division.

Foto: Bildbyrån

Nordic United har gjort en raketresa genom seriesystemet och ligger just nu åtta i Superettan. Men onsdagens dom kan få stora sportsliga följder för klubben.

Enligt tingsrätten gjorde klubbens tidigare ordförande Töker Halef sig skyldig till grovt bokföringsbrott i föreningen under räkenskapsåren 2022 och 2023. Han döms också för näringspenningtvätt i transaktioner där Nordic var inblandat. Föreningen har dessutom tagit emot 750 000 kronor genom otillåtna lån. Halef, som har lämnat klubben, döms till två år och tio månaders fängelse och fem års näringsförbud. Enligt hans advokat kommer domen att överklagas till hovrätten.

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) analyserar nu domen för att avgöra om Nordic United ska anmälas till disciplinnämnden. Enligt förbundets tävlingsbestämmelser kan en förenings representationslag tvångsnedflyttas en division om personer med betydande inflytande i föreningen har gjort sig skyldiga till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende.

– Det är problematiskt om ekonomin i föreningen gynnats på det sättet som det beskrivs i förundersökningsprotokollet. Det är vad jag kan säga utan att ha läst domen, säger tävlingschefen Axel Fägerhall till Fotbollskanalen.

Regeln kräver att det handlar om minst två prisbasbelopp, alltså runt 120 000 kronor. I det här fallet rör det sig om mer pengar än så. Den avgörande frågan blir därför om brotten kan läggas klubben till last.

– Det handlar om den gränsdragningen: vad är en enskild persons agerande och vad är som något kan läggas föreningen till last? Den analysen behöver vi göra, säger Fägerhall.

SvFF har ännu inte varit i kontakt med Nordic United om domen. Förbundet tar också hänsyn till att domen inte har vunnit laga kraft. Om SvFF väntar på hovrättens besked kan processen dra ut på tiden.