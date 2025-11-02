Hammarby ligger tvåa i damallsvenskan.

Då blir det målvaktsbyte.

Ut går Melina Loeck och in kommer Moa Edrud.

Foto: Bildbyrån

Hammarby tar emot IFK Norrköping på Hammarby IP. Då kommer beskedet från klubben att inlånade målvakten Melina Loeck är fingerskadad och Moa Edrud går rakt in i startelvan. På bänken finns 17-åriga Fanny Jurander istället.

Hur länge Loeck kommer vara borta är ännu oklart.

Matchen startar 15.00.

Startelvor:

Hammarby: Edrud – Holmberg, Bragstad, Carlsson, Blakstad – Joramo, Koivisto, Hasund – Lennartsson, Wangerhiem, Jøsendal

Norrköping: Hjern – Handfast, Lindwall, Antoine, Wik – Karlenäs, Milivojevic – Kingspor, Jones, Rehnberg – Leidhammar