Målvaktsbyte i Hammarby – Edrud från start
Hammarby ligger tvåa i damallsvenskan.
Då blir det målvaktsbyte.
Ut går Melina Loeck och in kommer Moa Edrud.
Hammarby tar emot IFK Norrköping på Hammarby IP. Då kommer beskedet från klubben att inlånade målvakten Melina Loeck är fingerskadad och Moa Edrud går rakt in i startelvan. På bänken finns 17-åriga Fanny Jurander istället.
Hur länge Loeck kommer vara borta är ännu oklart.
Matchen startar 15.00.
Startelvor:
Hammarby: Edrud – Holmberg, Bragstad, Carlsson, Blakstad – Joramo, Koivisto, Hasund – Lennartsson, Wangerhiem, Jøsendal
Norrköping: Hjern – Handfast, Lindwall, Antoine, Wik – Karlenäs, Milivojevic – Kingspor, Jones, Rehnberg – Leidhammar
