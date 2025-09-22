Han har varit huvudtränare för Djurgårdens damlag sedan sommaren 2023 och har bidragit till klubbens utveckling i damallsvenskan.

Nu hoppas Marcelo Fernández att Blåränderna uppnår ännu en målsättning för säsongen – både för hans egen och klubbens del.

– Det skulle visa att ett konsekvent arbete över tid bär frukt, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Inför förra veckans omgång av damallsvenskan stod Djurgårdens IF på fyra raka segrar (med cupmatchen mot Eskilstuna inkluderad). Då reste man till Platinumcars Arena för att gästa IFK Norrköping – i en match man förlorade med 2-0.

Detta menar Blårändernas huvudtränare, Marcelo Fernández, inte var helt förenligt med matchbilden.

– Det var till stora drag en ganska jämn fotbollsmatch, där de var lite skarpare i vissa detaljer av spelet som gjorde att de gick segrande ur matchen. Annars var det en ganska jämn match matchen mellan de två straffområdena men det var ett formstarkt och formtoppat Norrköping som vi förlorade mot, säger Fernández till FotbollDirekt.

Vågar Djurgården blicka mot en Europaplats?

Trots förlusten i Östergötland har Djurgården stått för en fin säsong i högstaligan och befinner sig just nu på en fjärdeplats efter 18 omgångar. När FotbollDirekt pratade med Fernández för omkring ett år sedan tryckte han på Djurgården på sikt ska bli ett damallsvenskt topplag.

Är på sikt samma sak som i år för dig?



* Fernández skrattar.



– Det beror på var vi lägger toppskiktet någonstans. Men just nu har vi en målsättning inom klubben att vi ska komma fyra till sexa i år, där allt annat är någon form av bonus. Jag tycker ändå att det är en realistisk målsättning och då är det lagen däromkring som vi tävlar mot. Där har vi Kristianstad som vann igår och Norrköping som kommer i full karriär, och det är de lagen som vi bråkar med.

Ni blickar inte upp mot Häcken på tredjeplats?

– Nu har de en match mindre spelad men det är väl klart att man kan slänga ett getöga på det. Jag försöker att hålla mig realistisk och med fötterna på jorden, i förhållande till den målsättning som vi har satt upp.

Skulle Djurgårdens IF uppnå sin målsättning för säsongen, och sluta strax utanför Europa-platserna, menar Fernández att det hade betytt mycket för föreningen – men också för honom själv.

– För Djurgården hade det betytt en hel del. Det är lätt att blanda ihop damlaget och herrlaget i Djurgården och tro att det ska spegla sig på det sättet. Men det hade betytt att damlaget successivt blivit bättre och bättre sedan sommaren 2023, då jag kom in. Personligen är det givetvis… Vad skulle det innebära för mig personligen?, frågar sig Fernández och fortsätter:

– Det är väl att ett konsekvent arbete över tid bär frukt, likt det gjorde i BP och likt det gör i Djurgården. Att tillsammans med staben veta vilka nycklar vi behöver trycka på för att få bra resultat. Sedan vill vi alltid spänna bågen och göra lite bättre resultat, det kan vi inte sticka under stolen. Men med de resurserna vi har försöker vi kräma ut så mycket som möjligt av det – och det tycker jag att jag har visat både i BP men också här i Djurgården.

Stockholm Stadion. Foto: Bildbyrån.

Senare idag väntar en ny match för Fernández blårandiga lag – som tar emot Hammarby IF i säsongens andra derby mellan de två lagen. Till skillnad från sist står Djurgården som hemmalag, däremot kommer inte matchen att spelas på Kristinebergs IP – utan på Stockholm stadion. Det menar Fernández framförallt innebär en stor förändring.

– Ja, den stora skillnaden är väl att det är gräs kontra konstgräs, säger Fernández och skrattar.

– Sedan är det också att vi bedriver all vår dagliga verksamhet runt Kristineberg. Med frukost, träning, lunch, träning, gym och allting. Men så ser det också ut internationellt också, att man inte spelar på sin träningsarena. Det är väl underlagsbytet som är den stora skillnaden. Sedan är det väl lite av nostalgiska skäl, att det är klassisk Djurgårdsmark, att det ligger på Östermalm och sådana parametrar med den arenan.

”Det förvånar mig inte – med tanke på deras pengapung”

Hur skulle du summera Hammarbys säsong i år?

– En ganska väntad säsong skulle jag säga, och det är väl ingen överraskning att de är topp tre. Det är en kompetent spelartrupp och en skicklig tränarstab. Det förvånar mig inte, med tanke på deras resurser och den pengapung som finns.

Vad krävs för att ni ska få med er ett resultat i derbyt?

– Spela den matchen som matchen kräver, med tanke på att det är naturgräs och att statusen på gräset kan vara lite olika på olika delar av planen. Vi måste omfamna situationen och omfamna att det är en derbymatch. Att man behöver spela med hjärtat på handen och där har vi några spelare som som verkligen har bröstkorgen, hakan och kinden utåt och som blir stora i sådana här matcher och brinner lite extra. Sedan behöver vi också följa vår matchplan offensivt, defensivt för att det ska slå väl ut. Det tror jag är jätteviktigt.

Foto: Bildbyrån

Med tanke på att det är ett Stockholmsderby, två lag som slåss om toppositioner och att matchen spelas på anrik mark är det långt ifrån svårt för Fernández att se fram mot matchen.

– Ja, men med alla de parametrarna som du nämner är det klart att vi ser fram emot det. Jag tycker att vi har haft många bra matcher på stadion och på hemmaplan i år. Den sviten och formen vill vi hålla fast vid. Vi hoppas att det kommer en hel del publik, hemmapublik ska tilläggas, så att vi får det trycket i ryggen och en inramning som tjejerna förtjänar. Jag tror att det kan vara avgörande i en sådan här match, att vi har med oss stödet från hemmapubliken och att spelarna kan växa till sig en centimeter… Eller två, avslutar Marcelo Fernández.

Derbyt mellan Djurgården och Hammarby sparkas igång klockan 19.00.