Norrköpings drömmål sänkte Djurgården

IFK Norrköping vann mot Djurgården i damallsvenskan.

Matchen slutade 2–0 till Peking.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping tog emot gästande Djurgården under måndagen i damallsvenskan.

Då fick hemmalaget en drömstart när lagkapten Wilma Leidhammar drog till med en riktig karamell rakt upp i krysset. Målet innebar att Peking gick in i halvtid med en ledning.

De fina målen av Peking fortsatte att komma. Då var det Vesna Milivojevic som på frispark satte 2–0-målet. Fullträffen blev matchens sista och Djurgården tappade i toppen av tabellen medan Peking tog viktiga tre poäng.

– Det var jätteskönt, så skönt att få ta tre poäng igen när vi är på hemmaplan också. Jag tycker att vi är väldigt bra offensivt, skapar mycket chanser och växer för varje match. I dag är vi bra defensivt också, säger Julia Karlernäs till SVT efter matchen.

Matchen slutade 2–0.