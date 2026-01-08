Märkliga bilder i Skåne – sparkade tränaren ledde laget

FC Rosengård har sparkat igång säsongen 2026.

Detta med Joel Kjetselberg vid rodret – trots att han har fått sparken.

– Just nu har jag inga kommentarer, sade Kjetselberg till Sydsvenskan efter träningen.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen tränade FC Rosengård för första gången sedan vinteruppehållet.

Då leddes laget av tränaren man sparkade den nionde september förra året – Joel Kjetselberg.

De två tränarna som plockades in under Skåne-lagets kris under hösten, Martin Qvarmans Möller och Rafael Roldán Bermudez, syntes inte till enligt Sydsvenskan.

Hur kommer det sig då att den damallsvenska klubben tränades av en person man valde att sparka för omkring fyra månader sedan?

– Just nu har jag inga kommentarer, svarade åtminstone Kjetselberg själv till Sydsvenskan.

Framgent kommer också Kjetselberg att leda FC Rosengård i omkring en vecka till, meddelar ordförande Håkan Wifvesson.

– Damerna har träningsmatch om två veckor och cupspel om en månad, så de måste komma igång nu, säger han.