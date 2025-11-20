Martin Sjögren: ”Den stora plumpen för hela året”

KANALPLAN. Det blev inget SM-guld för Martin Sjögren och Hammarby.

Svenska mästare blev istället BK Häcken och för FD berättar Bajen-tränaren vilken match som grämer honom mest den här säsongen.

– Den stora plumpen för hela året, det är AIK borta, det är vår absolut sämsta match som vi kanske gjort under min tid här, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Inledningsvis på den damallsvenska säsongen stormade Hammarby mot ett nytt SM-guld. Stockholmsklubben inledde säsongen fantastiskt medan största utmanarna BK Häcken började hackigt och efter bara några omgångar hade många redan skrivit av Hisingeklubben.

Sedan kom beskedet i somras att Bajens huvudtränare Martin Sjögren lämnar klubben efter säsongen och i samband med detta har känslan varit att Bajen tappat greppet om guldet som ju BK Häcken till slut vann. När FD lyfter detta delar inte Sjögren denna bild, utan han lyfter istället flera matcher från våren som grämer honom – framförallt bortaderbyt mot AIK.

– Nej, om vi tittar på poängförlusterna, så är de poängförluster jag grämer mig över delvis Malmö borta, att vi inte knyter ihop det när vi leder in på övertid. Sen vet jag inte om vi var så mycket bättre än Malmö i just den matchen, men där har vi ändå ett läge att ta poäng till. Samma sak gäller Norrköping precis innan semestern, det är väl inte heller någon jättebra prestation av oss, men vi kan lika gärna vinna den. Deras målvakt gör en jätteräddning på ett närskott från Ellen på övertid.

Sen den stora plumpen för hela året, det är AIK borta, det är vår absolut sämsta match som vi kanske gjort under min tid här, säger han.

”Det är inte där man förlorar ett SM-guld”

Förlusten mot AIK på Skytteholm kommer också under en period där Hammarby gått väldigt starkt. Bara veckan innan hade man krossat FC Rosengård i semifinalen i Svenska cupen och detta följdes sedan upp med en tung tre poängare i damallsvenskan mot BK Häcken.

– Ja precis, så det har egentligen ingenting med vår eller höst att göra. Tar vi de här tre matcherna så kommer alla de under våren. Så jag tycker inte att det har påverkat våra prestationer. Nu för tillfället, den Häcken-matchen som vi har borta som vi förlorar, då möter vi ett väldigt bra Häcken, det ska man ha med sig. De hade nog lite samma känsla när vi slog dem på hemmaplan, att de mötte ett väldigt, väldigt bra Hammarby vid den tidpunkten. Att man spelar oavgjort mot det andra topplaget som man kampar om att vinna SM-guldet mot, det är inte där man förlorar ett SM-guld. Vi tar också fyra av sex poäng mot Malmö FF som blir trea i serien. Vi tappar ju vår möjlighet i att vinna SM-guldet i framförallt AIK borta och sedan att vi kanske inte riktigt lyckas knyta ihop säcken i vissa matcher.