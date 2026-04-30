Uppgifter: AEL Limassol vill köpa loss Sawo

Zakaria Sawo är utlånad från Djurgården till Limassol.

Nu vill klubben köpa honom, enligt AlphaNews.

Foto: Bildbyrån

Zakaria Sawo har sedan januari varit utlånad från Djurgårdens IF till AEL Limassol på ett avtal som sträcker sig över våren.

Utlåningen börjar nu närma sig sitt slut, men den 26-årige anfallaren kan ändå bli kvar på Cypern. Enligt AlphaNews är klubben nöjd med svenskens insatser och planerar, om inget oförutsett sker, att försöka köpa loss honom.

Samtidigt rapporterar Protathlima att det finns två hinder för en permanent affär: dels den höga summa som Djurgården kräver, dels spelarens egna önskemål.

Sawo anslöt till Djurgården inför säsongen 2025 men lyckades aldrig riktigt leva upp till förväntningarna under sin debutsäsong. Enligt Protathlima köpte Stockholmsklubben tidigare loss honom från Aris Limassol för 1,4 miljoner euro, med bonusar som kunde lyfta affären till ytterligare 600 000 euro.