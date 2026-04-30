Fenerbahçes Yandaş blir avstängd i ett år

Mert Hakan Yandaş stängs av i ett år.

Detta efter att ha varit iblandad i en spelskandal.

Den turkiska fotbollen har under det senaste året skakats av en omfattande spelskandal som fått stora konsekvenser för både domare och spelare.

Utredningen har redan lett till ett stort antal avstängningar och väckt stor uppmärksamhet i landet, där flera aktörer inom fotbollen pekats ut.

Nu drabbas även en av landets mest profilerade klubbar. Fenerbahçe SKs lagkapten Mert Hakan Yandaş stängs av i tolv månader efter sin inblandning i skandalen. Det meddelar det turkiska fotbollsförbundet.

Yandaş har anklagats för att ha spelat på fotbollsmatcher, något han själv förnekat. Mittfältaren har uppgett att han aldrig haft något spelkonto, men den förklaringen godtogs inte i domstol.

31-åringen satt häktad i nära fyra månader efter att ha gripits i december i samband med den större utredningen om matchfixning. Han dömdes först till mellan fyra och 13 års fängelse för grovt bedrägeri och matchfixning, men släpptes fri efter en förhandling den 3 april.

Nu väntar i stället en ny påföljd i form av ett års avstängning från fotbollen.