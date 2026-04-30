Uppgifter: Manchester United i förarsätet i jakten på Hjulmand

Morten Hjulmand ser ut att lämna Sporting.

Nu leder Manchester United jakten på honom, enligt A Bola.

Morten Hjulmand har etablerat sig som en nyckelspelare i Sporting CP, där han även bär kaptensbindeln.

Den danske mittfältaren har imponerat under säsongen och väckt intresse från flera av Europas toppklubbar, och mycket pekar nu mot en övergång i sommar.

Enligt A Bola har Manchester United tagit täten i jakten på Hjulmand inför nästa säsong. Tidningen uppger också att spelaren väntas lämna Sporting efter säsongen.

Även Manchester City har tidigare kopplats till mittfältaren, men ska enligt uppgifterna i stället ha riktat in sig på Elliot Anderson i Nottingham Forest – något som öppnat dörren för United.

Hjulmands utköpsklausul sägs ligga på 80 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 870 miljoner kronor.