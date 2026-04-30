Uppgifter: Milan vill värva duo

Javi Guerra, 22, och Ismaël Koné, 23, drar till sig intresse från Milan.

Duon kan ansluta till den italienska klubben enligt La Gazzetta dello Sport.

AC Milan ligger trea i Serie A med 67 poäng efter 34 spelade omgångar.

Inför nästa säsong omges klubben av rykten om en möjlig ombyggnation av mittfältet. Bland annat har Leon Goretzka, som tillhör FC Bayern München, kopplats ihop med Milan.

Nu rapporterar La Gazzetta dello Sport om fler tänkbara förstärkningar. Enligt tidningen visar Milan intresse för Javi Guerra som spelar i Valencia CF. Spanjoren har kontrakt till sommaren 2029 och står den här säsongen noterad för ett mål och fem assist på 35 matcher.

Samtidigt uppges även Ismaël Koné vara aktuell. Mittfältaren tillhör US Sassuolo Calcio och har avtal till 2030. Den här säsongen har kanadensaren gjort sex mål på 31 ligamatcher, varav 30 från start.