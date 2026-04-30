Uppgifter: Kroos återvänder till Real Madrid

Toni Kroos kan återvända till Real Madrid.

Men denna gången för en roll i klubbens sportsliga ledning, det rapporterar AS.

Tidigare i april rapporterade AS att Toni Kroos kunde vara aktuell för en roll i Real Madrid.

Nu pekar det mesta på att en lösning är nära. Enligt AS tyder mycket på att 36-åringen återvänder till Real Madrid för att bli en del av den sportsliga ledningen, där han dessutom väntas få ett betydande inflytande. Exakt vilken roll det handlar om är dock ännu inte helt klarlagd.

Tidningen uppger att mer besked väntas inom de närmaste dagarna.

Den tidigare mittfältaren avslutade karriären för två år sedan, men har vid flera tillfällen öppnat för en möjlig comeback i någon form.