Media: Så slutar damallsvenskan 2026
UPPTAKTSTRÄFF. Medierna är överens.
BK Häcken försvarar titeln från i fjol.
Här är mediatipset inför damallsvenskan 2026.
Inför varje damallsvensk säsong går Sveriges sportjournalister samman för att tippa hur tabellen kommer att sluta.
Under föregående år stod BK Häcken som segrare och i år tror media att BK Häcken kommer försvara sin mästartitel. Därefter tippas Malmö FF sluta tvåa och Hammarby trea.
I botten tippas nykomlingarna Eskilstuna och Uppsala att åka ut.
Medietipset 2026:
- BK Häcken
- Malmö FF
- Hammarby
- Djurgården
- FK Norrköping
- AIK
- FC Rosengård
- Kristianstads DFF
- Piteå IF
- Vittsjö GIK
- Växjö DFF
- BP
- Eskilstuna United
- IK Uppsala
