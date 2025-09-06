MFF-förvärvet mot gamla klubben: ”Alltid speciellt”

Malmö FF:s nya back, Courtney Nevin har ett förflutet i rivalerna Hammarby.

Nu ska hon för första gången ställas mot dem igen och i årets viktigaste match där MFF har chansen att dra ifrån i kampen om guld.

– Innan jag skrev på visste jag att klubben hade ett väldigt stort och ambitiöst mål, säger Courtney Nevin till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter några år i Womens’ Super Leauge är den australienska landslagsförsvararen Courtney Nevin tillbaka i damallsvenskan men denna gången i himmelsblått, en klubb med stor framtid.

– Jag hörde att klubben var en fantastisk klubb, så när jag skrev på var jag riktigt taggad över att få bära Malmö FF:s emblem och representera klubben, eftersom jag vet att det är en så fantastisk klubb.

Malmö FF är nykomlingar och ligger just nu etta, vad säger du om Malmös säsong?

– Ja, innan jag skrev på visste jag att klubben hade ett väldigt stort och ambitiöst mål, och ja, nu ligger vi i toppen av tabellen. Så det är kul att se och vi vill bara fortsätta på den vågen.

Vad blir viktigt för er att tänka på inför matchen?

– Jag tror att det kommer bli en väldigt spännande match. Vi vet vad de kan göra. Jag har bara fokuserat på träning den här veckan, inte lagt för mycket känslor i att möta Hammarby, utan bara gått in i varje match med viljan att vara bäst.

”Fantastiskt – att spela framför dem igen”

Nevin med ett förflutet i Hammarby 2022-2023 ska nu möta sin gamla klubb på 3Arena och det väntas stor publik. Något som kommer bli speciellt och som innebär blandade känslor.

– Ja, jag tror det. Jag tror att det alltid är speciellt mot klubben man brukade spela för, så jag är väldigt taggad inför det, säger hon och forsätter:

– Vi vet att atmosfären kommer att vara speciell, de får alltid en bra publik, så det kommer att vara fantastiskt att få spela framför dem igen och men jag ska försöka att inte bli för involverad i det, utan bara gå ut där, göra vårt bästa och göra vad vi kan.

Vad skull ett SM-guld betyda?

– Det skulle vara en fantastisk prestation. Som jag sa tidigare, det finns mycket ambition i den här klubben och många fantastiska möjligheter som gör att vi har den här chansen. Det är en så stor grej för klubben, för de här tjejerna och för laget.

Matchen mellan Hammarby och Malmö FF startar 13.00.