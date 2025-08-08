Moa Jarl: ”Vi försöker tänka lite smart utifrån att vi möter ett väldigt bra motstånd”

Alingsås ligger sist i damallsvenskan. Trots det har dem imponerat i många matcher, framförallt mot topplagen.

Nu väntar återstarten och en bortamatch mot tabelltvåan Hammarby.

– Hammarby på bortaplan, då får man vara ganska ödmjuk men också lite cynisk och förvänta sig att de kommer att komma ut hårt, säger Moa Jarl till FotbollDirekt.

Tabelljumbon Alingsås återstartar mot tuffast möjliga motstånd, nämligen Hammarby på bortaplan. En match där det förväntas en hel del publik och ett grönvitt-derby.

– Nej men jätteroligt att spela mot Hammarby på den arenan och jag vet att de har väldigt mycket publik kan jag tänka mig att det kommer bli en rolig att få spela.

Hur skulle du summera eran vårsäsong?

– Ja men det har väl varit alltså sammantaget så är det väl ändå helt okej om man tittar på hur matcherna har sett ut. Men det är klart, kollar man inte på tabellen så ser det inte jättebra ut. Men vi har varit med i många matcher och förlorat med uddamålet i många matcher. Så vi hoppas kunna vända den trenden. Så tänker jag att vi kan ha en bättre höst att se fram emot i så fall.

Alingsås har vist upp en del bra fotboll, bland annat så vann man mot Rosengård på hemmaplan och Alingsås har höjt sin nivå i toppmatcher.

Ni har vunnit mot en del topplag, bland annat mot Rosengård. Är det något därifrån ni tar med er till denna matchen?

– Ja, men det gjorde vi och det gjorde vi ju på vår hemmaplan där vi har visat att vi har varit väldigt starka i år. Men jag tror att Hammarby på bortaplan, då får man vara ganska ödmjuk men också lite cynisk och förvänta sig att de kommer att komma ut hårt.

Hur ska ni stoppa Hammarby?

– Vi kommer ställa upp lite annorlunda än vad vi gjort tidigare matcher för att minimera ytor för dem. Vi försöker tänka lite smart utifrån att vi möter ett väldigt bra motstånd.