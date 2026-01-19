Näst bäst i certifieringen – så ska MFF ta nästa steg: ”Långsiktigt jobb”

AKADEMIRANKING. Malmö FF:s akademi rankas redan som den näst bästa på flicksidan.

För att ta nästa steg vill man att akademin ska närma sig den otroliga standard som damlaget nått på rekordfart.

– Det kommer vi inte att klara på ett år eller två, utan det är ett långsiktigt jobb, säger Per Ågren, sportchef ungdom i Malmö FF, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Elitfotboll dam släppte sin akademicertifiering förra veckan och precis som ifjol så placerar sig Malmö FF på andraplats.

MFF ökade med några poäng jämfört med 2024 och Skåneklubben ser positivt på resultatet.

– Det är mer än tillfredställande, vi har byggt en väldigt god grund på vår flicksida att stå på och jobba ifrån. Det får vi också bekräftat genom den här certifieringen, så det känns väldigt bra, säger Per Ågren om resultatet till FotbollDirekt.